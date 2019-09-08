Эр-Рияд, , 05:37 — REGNUM Новым министром энергетики Саудовской Аравии стал принц Абдель Азиз бен Сальман, сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, передаёт Al-Arabiya.

Отметим, что до сих пор министром энергетики был Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, который теперь отправлен в отставку. Назначенный на его должность принц в течение 12 лет являлся помощником министра нефти.

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Напомним, в конце августа в стране было создано новое ведомство — министерство промышленности и минеральных ресурсов.

До этого промышленность и минеральные ресурсы курировало министерство энергетики, которое и возглавлял отправленный теперь в отставку был Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

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