Чита, , 05:30 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одним из первых реализовал свое избирательное право 8 сентября, придя на избирательный участок №120, расположенный в здании Дворца пионеров города Читы, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Александр Осипов голосует Правительство Забайкальского края

«Я сегодня пришел на избирательный участок с отличным воскресным настроением. Ожидаю, что, несмотря на выходной день, люди найдут время и исполнят свой гражданский долг и придут проголосовать за глав поселений, глав районов, депутатов различных уровней, в том числе и за кандидатов главы края», — сказал он.

Напомним, сейчас в регионе работает временный глава — бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Его назначение врио губернатора состоялось осенью 2018 года, после добровольной отставки Натальи Ждановой.

Помимо врио на губернаторское кресло претендуют четыре человека: Яна Шпак (выдвинута РО в Забайкальском крае ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»), Юрий Гайдук (выдвинут ЗРО ПП КПРФ), Елена Краузе (выдвинута РО ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков (выдвинут ЗРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в Забайкальском крае выбирают не только губернатора, но и депутатов городских округов, представительных органов в советы муниципальных районов и глав сельских поселений. По информации Избирательной комиссии Забайкальского края, работа ведется по 122 избирательным кампаниям. Всего на территории региона будет работать 926 избирательных участков.

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