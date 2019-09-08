Анадырь, , 05:39 — REGNUM На Чукотке на выборах мэра Анадыря на 12:00 по местному времени (03:00 мск) явка составила 14,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии.

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Из пяти избирательных участков по явке лидирует пятый — 36,1% избирателей уже здесь проголосовали.

Нарушений и конфликтов на участках не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Анадыря выбирают в единый день голосования 8 сентября мэра окружной столицы.