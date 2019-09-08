Новосибирск, , 05:21 — REGNUM В Новосибирской области, где сегодня, 8 сентября, проходят 30 избирательных кампаний, в 8:00 (время местное) открылся 691 избирательный участок, в том числе 13 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

На избирательных участках работают около шести тысяч членов избиркомов. Участки открыты с 8:00 до 20:00 часов (время местное).

«Избиратель, который не может по уважительным причинам (состоянию здоровья или инвалидности) прийти в день голосования на избирательный участок, вправе до 14:00 часов подать письменное заявление (устное сообщение) в участковую комиссию по месту регистрации и проголосовать «на дому», — напомнили в новосибирском избиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня жители Новосибирска выбирают мэра города. Кроме того, в районах региона будет замещён 71 депутатский мандат и избран глава Филипповского сельсовета Ордынского района.

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