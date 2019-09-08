Южно-Сахалинск, , 05:26 — REGNUM На проспекте Победы в Южно-Сахалинске бдительные граждане обнаружили волонтёров, которые разносят агитационные листовки с символикой ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Горожане прислали фото в редакцию регионального ИА Сахалин. Инфо. Сообщают, что незаконная агитация ведётся не только во дворе, но и в доме по указанному адресу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине проходят выборы губернатора, депутатов гордумы Южно-Сахалинска, прочие муниципальные кампании.