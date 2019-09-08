Посёлок городского типа Богатые Сабы, Татария, , 06:59 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в день выборов примет участие в голосовании из Сабинского района. В этот день он планирует навестить малую родину и маму, живущую там. Глава региона воспользуется возможностью новой системы — «мобильный избиратель», передаёт ИА REGNUM.

Данная система применяется впервые в республике и позволяет избирателям голосовать по месту своего нахождения в день выборов. Она пришла на смену досрочному голосованию и открепительным удостоверениям.

Напомним, 100 мандатов Госсовета РТ предстоит распределить по смешанной схеме — 50 из них по партийным спискам. Всего на места в Госсовете РТ претендуют более 400 человек. В гонке за мандаты участвуют представители семи политпартий.

В этот день видеонаблюдение планируют использовать не на всех участках, а только в тех помещениях ТИК, куда стекаются все протоколы.

Участки будут работать с 7:00 до 20:00. На июль 2019 года в регионе более 2,935 млн избирателей, которые смогут проголосовать на свыше 2,8 тыс. участках.

На предыдущих выборах в Госсовет РТ явка составила 80,8%.