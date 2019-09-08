Благовещенск, , 05:12 — REGNUM В Благовещенске Амурской области на выборах депутатов городской думы на 10:00 по местному времени (04:00 мск) проголосовало 3,2% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самую активную явку на 10 часов утра в Благовещенске показал 29 участок — 5,3%, где зарегистрировано 5 979 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске в единый день голосования выбирают новый состав депутатов городской думы. В списки избирателей включены 165 198 человек. Всего открыто 99 участков в Благовещенске.

Также в Амурской области выбирают глав Тамбовского и Сковородинского районов, в Шимановске и ещё 11 районах выберут депутатов, в трёх районах — глав сельских советов.

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