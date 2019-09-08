Токио, 8 сентября 2019, 04:56 — REGNUM На должность министра обороны Япониимогут назначить действующего министра иностранных дел Таро Коно, пишет 8 сентября Sankei.
Такой вариант не исключают источники издания. По их данным, соответствующее решение может быть принято премьер-министром Японии Синдзо Абэ 11 сентября.
Отмечается, что Абэ доволен работой Коно по решению проблем с Южной Кореей и налаживанием контактов с американским госсекретарём Майком Помпео.
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Напомним, сейчас в Японии министром обороны является Такэси Иваи. 11 сентября Абэ должен объявить своё решение по перестановкам в правительстве.
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