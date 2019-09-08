Нижний Новгород, , 08:00 — REGNUM В Нижегородской области в единый день голосования открыли свои двери 663 избирательных участка. Для инвалидов-колясочников и маломобильных избирателей в день выборов в Нижнем Новгороде, Кстово, Арзамасе и Дзержинске работает служба «Социальное такси». Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии области.

Также на 165 участках будут присутствовать трафареты для слабовидящих избирателей.

На 1 июля 2019 года в регионе 2 575 711 избирателей. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В Нижегородской области в единый день голосования в том числе предстоит заместить пять вакантных мандатов депутатов думы Нижнего Новгорода шестого созыва, освободившихся в связи с досрочным уходом ряда народных избранников. Также в Законодательном собрании области пройдут довыборы по одномандатному избирательному округу №20. На областной мандат претендуют четверо представителей парламентских партий. Также в ряде районов пройдут основные выборы и довыборы депутатов представительных органов.

Напомним, в конце августа 2019 года областное Заксобрание приняло поправки в закон о выборах депутатов регионального парламента и уже седьмой созыв, что предстоит избрать в 2021 году, будут формировать без досрочного голосования. В Центризбиркоме региона уточнили, что в день голосования каждый избиратель сможет проголосовать по месту своего нахождения в пределах региона «вне зависимости его места жительства путем подачи в избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения».