История вопроса

Необходимость избрать губернатора Забайкалья возникла осенью 2018 года после неожиданной, но добровольной отставки Натальи Ждановой. Вместо неё руко водить регионом был направлен беспартийный экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Однако он до сих пор не ответил на вопрос о своём участии в губернаторской гонке. В середине апреля забайкальские парламентарии приняли в окончательном чтении поправки в закон края «О выборах губернатора Забайкальского края». Отныне претендовать на пост высшего должностного лица Забайкальского края отныне смогут не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы.



