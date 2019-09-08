Чита, 8 сентября 2019, 04:42 — REGNUM На выборах губернатора Забайкальского края от региональной общественной палаты на участках присутствует 881 наблюдатель, сообщил 8 сентября член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в Twitter.
«От общественной палаты Забайкальского края на участках сейчас работает 881 наблюдатель, функционирует центр по наблюдению за выборами», — говорится в сообщении.
Напомним, 8 сентября в Забайкальском крае проходят выборы губернатора. На губернаторское кресло претендуют пять человек.
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