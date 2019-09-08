Южно-Сахалинск, , 04:09 — REGNUM Слухи о том, что наблюдатели от кандидата в губернаторы Сахалинской области Алексея Корниенко (КПРФ) не могут попасть на избирательные участки, не состоятельны, заявил 8 сентября член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в Twitter.

«В Сахалинской области распространяется «фейк» о том, что наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко не пускают на участки. Реальная ситуация: 1) наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона; 2) несмотря на это, их всё равно ПУСКАЮТ на участки», — написал Григорьев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корниенко — один из пяти кандидатов на выборах губернатора Сахалинской области, которые проходят 8 сентября.

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