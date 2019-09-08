Хабаровск, , 04:03 — REGNUM Избиратели Хабаровского края в единый день голосования 8 сентября подверглись агитационной атаке. В мессенджерах людям рассылают картинку, выполненную в стилистике одной из партий, участвующих в выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Люди получают картинку с лозунгами «Всем удачи! Мы победим!». Избиратели задают вопросы — не является ли это нарушением закона?

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 8 сентября проходят 40 избирательных кампаний, в том числе и по выборам депутата Госдумы РФ, Закдумы региона.