Благовещенск, , 03:31 — REGNUM В столице Приамурья 8 сентября в единый день голосования в 08:00 по местному времени открылись все 99 избирательных участках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Благовещенская городская Дума (сс) Amarespeco

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В Благовещенске 8 сентября выбирают новый состав депутатов городской думы. В списки избирателей включены 165 198 человек.

Из 99 участков в Благовещенске, 69 оборудованы комплексами обработки бюллетеней.

В единый день голосования в Амурской области состоятся выборы глав Тамбовского и Сковородинского районов, в Шимановске и ещё 11 районах выберут депутатов, в трёх районах — глав сельсоветов поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в РФ проходит единый день голосования. Первыми голосовать начинают жители Дальнего Востока. Самые крупные избирательные кампании проходят в Хабаровском крае и на Сахалине.