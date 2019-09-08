Хабаровск, , 03:46 — REGNUM Действующий спикер Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской, проголосовавший 8 сентября одним из первых, пожелал жителям региона выбрать разумных кандидатов и не поддаваться на популистские лозунги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уверен, что люди не будут поддаваться на популистские лозунги. Очень важно, чтобы была продолжена работа по улучшению демографической ситуации, строительству новых школ, ФАПов, медицинских учреждений. Задач очень много. Уверен, что жители края проголосуют за достойных кандидатов. Которые продолжат начатую работу», — сказал Сергей Луговской.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Хабаровском крае проходит 40 избирательных кампаний. Граждане выбирают депутата Госдумы РФ, депутатов Закдумы края, мэров городов, муниципальных депутатов.