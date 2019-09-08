Биробиджан, , 03:19 — REGNUM В Еврейской автономной области 8 сентября в единый день голосования начали свою работу 162 избирательных участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Избирательный бюллетень Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ЕАО в единый день голосования проходит 17 избирательных кампаний.

В Биробиджане, где 8 сентября проходят выборы депутатов городской думы, в 08:00 по местному времени открылись 37 избирательных участков.

Досрочно в области проголосовали 1185 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России проходит единый день голосования. в 16 регионов избирают губернаторов.