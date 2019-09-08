Киев, 8 сентября 2019, 03:12 — REGNUM Список 13 заключённых, переданных в Россию с Украины в результате обмена, обнародовал главный украинский прокурор Анатолий Матиос в Facebook.
Упоминаются Алексей Седико, Денис Сидоров, Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский, Виктор Фёдоров.
Список из 35 переданных Украиной в Россию заключённых опубликован «Украинской правдой».
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Напомним, обмен заключёнными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Украине переданы 35 человек.
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