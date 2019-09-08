* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Об отмене встречи с афганским президентом Ашрафом Гани, а также встречи с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

По словам главы Штатов, участники переговоров прибыли в США вечером 7 сентября. Но со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально прозвучало признание ответственности за теракт, в котором погиб американский военный.

«Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — заявил Трамп.

Напомним, американцы провели переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, но без особого результата. 8 сентября с представителями этой террористической группировки собирался встречаться Трамп в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в провинции Логар (Афганистан) произошёл теракт, в результате которого погиб американский военный и ещё 11 человек пострадали.

7 сентября ответственность за теракт взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявив целью атаки уничтожение афганского спецназа и колонны иностранных войск.

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