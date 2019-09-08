Хабаровск, , 01:46 — REGNUM Масштабная избирательная кампания проходит в Хабаровском крае. В 08:00 по местному времени (01:00 мск) в регионе начали свою работу 783 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 70 одномандатном избирательном округе проходят выборы депутат Госдумы РФ.

Также 8 сентября проходит голосование на выборах депутатов краевой думы.

Жители Комсомольска-на-Амуре выбирают главу города и депутатов городской думы. В столице региона также выбирают депутатов городской думы.

Всего в Хабаровском крае в списке избирателей включены 987 758.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в настоящее время проходит пик паводка на Амуре. Самая сложная ситуация в Комсомольске-на-Амуре. В регионе подтоплен 231 жилой дом.