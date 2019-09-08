Лондон, , 01:19 — REGNUM Как минимум шесть министров в британском правительстве считают, что решение главы кабинета министров Бориса Джонсона провести Brexit 31 октября 2019 г. при любом сценарии — неверно, пишет The Sunday Times.

Отмечается, что несколько министров с пониманием отнеслись к решению коллеги Эмбер Радд, занимающейся в правительстве Джонсона вопросами труда и пенсий, уйти в отставку. Подобный шаг не исключает ещё один член британского кабинета министров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Радд подала в отставку из-за несогласия с позицией Джонсона провести Brexit именно 31 октября, несмотря на то, что в этом случае выход Великобритании из Европейского союза может пройти без дополнительного соглашения с Брюсселем.

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