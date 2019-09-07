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Выборы в Ненецком АО — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в НАО довыберут депутата в региональный парламент от одномандатного округа №8 «Городецкий». Кроме того, в регионе выберут депутатов в городской Совет Нарьян-Мара и в Совет Заполярного района.

Также в НАО проходят выборы глав двух муниципальных образований Заполярного района: Колгуевского и Хоседа-Хардского. В Колгуевском МО одновременно состоятся плановые выборы депутатов сельского совета, кроме того пройдут их довыборы в Андегском, Тиманском, Омском сельсоветах и Амдерме.

По данным окризбиркома, на 1 июля 2019 г. в НАО зарегистрировано 34 012 избирателей, из них в Нарьян-Маре — 17 242 человека, а в Заполярном районе — 16 770 человек.