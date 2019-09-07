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Выборы в Северной Осетии — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в Северной Осетии выбирают депутатов собраний представителей и глав городских и сельских поселений.

Голосуют в трёх районах — Дигорском, Ирафском и Моздокском. В Дигорском выбирают главу Дигоры. В Ирафском определятся с главами Чиколы и Хазнидона и довыбирать депутатов в той же Чиколе и в Стур-Дигоре. Дополнительные выборы пройдут и в Моздокском район.

Во Владикавказе будут формировать Собрание представителей седьмого созыва. На голосование своих кандидатов представили 8 партий: Родина, Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия, Патриоты, Коммунисты России, КПРФ и Яблоко.

В единый день голосования в республике открыты 145 постоянных избирательных участков, еще 14 — в местах временного пребывания граждан.