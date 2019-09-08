Сухум, , 00:43 — REGNUM Второй тур президентских выборов пройдёт в Абазии 8 сентября. На кресло главы государства претендуют два кандидата: Рауль Хаджимба, действующий президент, и Алхас Квициния, глава оппозиционной партии «Амцахара».

Голосование пройдёт на 152 избирательных участках в Абхазии. Кроме того, в Москве и в Черкесске также будут открыты участки для голосования.

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Напомним, первый тур президентских выборов в Абхазии прошёл 25 августа: за Хаджимбу проголосовало 24,83% электората, за Квицинию — 22,91%. Явка составила 65%.

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