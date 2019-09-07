Ингушетия выбирает главу республики и муниципальных депутатов — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в Ингушетии проходят выборы главы республики и депутатов местного самоуправления. 127 избирательных участков готовы к приему голосующих.

Руководителя региона будут избирать депутаты ходе внеочередного заседания Народного собрания республики. Согласно действующему законодательству парламентарии должны выбрать главу субъекта путем тайного голосования из числа кандидатов, предложенных на этот пост президентом России.

Глава региона избирается сроком на 5 лет.

Кроме того, в этот же день в регионе проходят муниципальные выборы. Всего подлежит распределению 456 депутатских мандатов.