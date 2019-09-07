Выборы в Тульской области — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в Тульской области проходят выборы депутатов в Тульскую областную думу VII созыва, городскую думу Тулы VI созыва и в органы местного самоуправления по 17 муниципальным образованиям региона.

Избиратели области выбирают в общей сложности 281 депутата.

В Тульскую областную Думу предстоит избрать 36 депутатов, из которых 24 депутата — по одномандатным избирательным округам и 12 — по единому округу, по партийным спискам.

В Тульскую областную Думу выдвинули своих кандидатов 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Роста», «Коммунистическая партия Коммунисты России и Российский общенародный союз».

Для участия в выборах в Тульскую областную Думу выдвинуто 602 кандидата, из них 144 — по одномандатным округам.

А в муниципальных выборах учааствуют 833 кандидата, из них 349 — кандидаты в Тульскую городскую Думу.

В организации и проведении выборов задействованы 29 территориальных и 1097 участковых избирательных комиссий.