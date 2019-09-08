Пенза, , 08:01 — REGNUM Жители Пензенской области в единый день голосования выбирают депутатов представительных органов трех городских округов — Пензы, Заречного и Кузнецка. Всего в регионе проходит 298 избирательных кампаний.

На территории области открылись 1060 избирательных участков. В списки для голосования внесено 1,037 млн человек. Безопасность в пунктах голосования обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских.

Досрочно на выборах в гордуму Пензы проголосовали около 14,6 тыс. человек, что составляет примерно 3,6% от общего числа избирателей и соответствует показателю пятилетней давности.

Всего в регионе замещаются 2 720 мандатов, для участия в выборах подали заявления 3 720 кандидатов, из которых зарегистрировали 3 630 участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России избирательные кампания проходят более чем в 30 регионах. В Приволжском федеральном округе выбирают главу Башкирии, депутатов Госсобрания Марий Эл и Госсовета Татарии.