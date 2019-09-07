Выборы в Карачаево-Черкесии — трансляция

В единый день голосования 8 сентября на территории Карачаево-Черкесии проходят восемь избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Выборы проходят на территории шести муниципальных районов: Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Урупского.

На этот день назначены досрочные выборы главы Вако-Жилевского сельского поселения, дополнительные выборы депутатов советов Зеленчукского района, Кызыл-Покунского, Верхне-Маринского, Курджиновского, Икон-Халкского сельских поселений.