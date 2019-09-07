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Санкт-Петербург выбирает губернатора — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора региона и депутатов местных советов во всех муниципальных образованиях.

На пост губернатора на пятилетний срок баллотируются: Амосов Михаил (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр (самовыдвиженец), Тихонова Надежда (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Выборы губернатора проходят на 1898 участках на территории Санкт-Петербурга, а также на 77 экстерриториальных участках.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены в связи с тем, что предыдущий глава региона Георгий Полтавченко 3 октября 2018 года досрочно подал в отставку, которая была принята президентом России Владимиром Путиным.