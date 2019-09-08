Санкт-Петербург, , 08:03 — REGNUM В Единый день голосования 8 сентября в Ленинградской области проходят выборы в 177 муниципальных образованиях: в 116 сельских поселениях, 60 городских поселениях и в Сосновоборском городском округе. По итогам выборов на пять лет будут замещены 2062 депутатских мандата.

В списки избирателей в Ленинградской области включены 1 миллион 265 тысяч человек. В регионе сформирована 931 участковая избирательная комиссия, в них работают почти девять тысяч человек.

Голосование в целом проводится с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени. Однако 100 участков начнут свою работу уже в 6−7 часов утра. Как заявили в Леноблизбиркоме, это сделано «для обеспечения активного избирательного права граждан, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы)».

На 153 избирательных участках будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), один комплекс — запасной. Средства видеонаблюдения в день голосования будут работать в территориальных избирательных комиссиях, а также на 978 избирательных участках.

Всего в регионе на муниципальных выборах выдвинулось 4808 человек, а в итоге зарегистрирован было 4301 кандидат (по данным на 4 сентября). Из них 998 человек — самовыдвиженцы, 2007 идут от «Единой России», 608 — от КПРФ, 364 — от ЛДПР, 298 — от «Справедливой России», 11 — от «Родины», 6 — от «Коммунистов России», 5 — от Партии социальной защиты, 5 — от Партии роста, 4 — от Партии пенсионеров за социальную справедливость. При этом четверть от зарегистрированных кандидатов — действующие депутаты.

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