В Оренбургской области 8 сентября на 08:00 местного времени (06:00 мск) открылись все (1706) избирательных участки. Из них три участка являются временными. Они расположены в СИЗО Орска и Оренбурга, а также на Донгузском полигоне Оренбургского района, где проходят военные учения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Как отметил заместитель председателя Избирательной комиссии региона Павел Хомцов, в 2019 году в единый день голосования создан областной прецедент, когда все участки столицы области оснащены КОИБами. Кроме Оренбурга КОИБами полностью оснастили и Бузулук.