Уфа, , 05:00 — REGNUM В Башкирии открылись 3434 избирательных участка. При этом 37 пунктов для голосования открыты в местах временного пребывания граждан.

Жителям республики кроме главы Башкирии предстоит избрать 7329 депутатов местных советов, на которые зарегистрировались около 15 тыс. кандидатов. Также пройдут дополнительные выборы депутатов парламента по двум округам.

В списки для голосования внесены 3,049 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие выборы главы Башкирии были досрочными и состоялись 14 сентября 2014 года. Победу из четырех кандидатов одержал Рустэм Хамитов, набравший более 80% голосов избирателей. Явка тогда стала едва ли не самой высокой по стране на выборах глав регионов — на избирательные участки пришли 77,27% внесенных в списки избирателей.