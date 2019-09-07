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Мурманская область выбирает губернатора — трансляция

В единый день голосования 8 сентября в Мурманской области проходят выборы губернатора региона. Также в этот день в Мурманске и ещё в 13 муниципалитетах проходят выборы в местные представительные органы власти (городские советы).

На выборах губернатора зарегистрировано шесть человек:

Антропов Михаил (КПРФ), Белов Максим (ЛДПР), Буров Василий («Справедливая Россия»), Измайлов Виталий («Гражданская платформа»), Тупикин Геннадий (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Чибис Андрей («Единая Россия»).