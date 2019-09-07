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Выборы в Липецкой области — трансляция

В единый день голосования 8 сентября проходят выборы главы администрации Липецкой области.

О намерении участвовать в выборах главы администрации Липецкой области заявили девять человек: член КПРФ Сергей Токарев, выдвиженец ПАРНАС Олег Хомутинников, член «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова, представитель Аграрной партии Евгений Третьяков, беспартийный врио главы администрации региона Игорь Артамонов, делегированный «Единой Россией», а также представители ЛДПР Александр Шерин, Казачьей партии — Вадим Давыдов, «Патриотов России» — Андрей Григорьев, партии «Коммунисты России» — Андрей Плотников.

Кроме выборов главы Липецкой области в регионе проходят выборы советов депутатов муниципальных образований и сельских поселений.