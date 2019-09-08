Йошкар-Ола, , 08:27 — REGNUM В выборах всех уровней, которые проходят в Марий Эл, принимают участие 1 508 наблюдателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики.

На выборы депутатов Госсобрания заявлено 1 404 наблюдателя: 513 человек от Общественной палаты региона, 61 — от «Единой России», 460 — от КПРФ, 370 наблюдателей от кандидатов-одномандатников.

В выборах депутатов представительных органов муниципальных образований планируют принять участие 104 наблюдателя.

Избирательные участки открылись для наблюдателей уже в 7:00 мск. В республике работают 127 КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Каждое помещение для голосования оборудовано видеокамерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в республике открылись 520 избирательных участков. Граждане получают на руки три бюллетеня. Помещения для голосования будут работать до 20:00 мск.