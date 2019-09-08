Санкт-Петербург, , 08:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября 2019 года проходят выборы губернатора региона, а также депутатов местных советов во всех муниципальных образованиях. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов по московскому времени.

На пост губернатора, то есть главы исполнительной власти субъекта Федерации — города федерального подчинения Санкт-Петербург, на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

По состоянию на 1 июля 2019 года в Петербурге было зарегистрировано 3 млн 817 тыс. 360 избирателей. Выборы губернатора 8 сентября будут проходить на 1898 участках на территории Санкт-Петербурга, а также на 77 экстерриториальных участках, из которых 62 находятся на территории Ленинградской области, 15 — на территории Псковской области.

Для голосования в Ленинградской области избирателями Санкт-Петербурга было подано около 17 тысяч заявлений, в Псковской области — чуть более 3 тысяч. Также проголосовать за губернатора Северной столицы избиратели с петербургской регистрацией смогут на так называемых «цифровых» участках в Москве.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга были назначены в связи с тем, что предыдущий глава региона Георгий Полтавченко 3 октября 2018 года досрочно подал в отставку, которая была принята президентом России Владимиром Путиным. В тот же день на должность врио губернатора Санкт-Петербурга глава государства назначил Александра Беглова, до этого — полпреда президента России в СЗФО.

31 мая 2019 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в соответствие с законом, назначило выборы губернатора на 8 сентября 2019 года.

В ходе кампании 28 человек уведомили Горизбирком Петербурга о том, что хотят баллотироваться в губернаторы. Среди них были представители парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженцы. Однако, для того, чтобы быть зарегистрированными и включенными в бюллетень для голосования, кандидатам от партий необходимо было пройти муниципальный фильтр — представить в Горизбирком не менее 155 подписей муниципальных депутатов, представляющих ¾ муниципальных образований города. Для самовыдвиженцев, помимо этого, нужно было представить не менее 76 359 подписей избирателей Петербурга.

С этой задачей справились и были зарегистрированы только четыре кандидата: депутат Заксобрания Петербурга, преподаватель Михаил Амосов, выдвинутый партией «Гражданская платформа»; самовыдвиженец, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов; депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ; депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова, выдвинутая «Справедливой Россией».

Все кандидаты участвовали в телевизионных дебатах, которые проводились в течение трех недель на двух телеканалах. Во время финальных дебатов 30 августа кандидат Владимир Бортко объявил, что он добровольно прекращает предвыборную борьбу и снимает свою кандидатуру. Таким образом, в бюллетене, который получат избиратели, будет три кандидата — фамилия Бортко в нем вычеркнута.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов. В выборах также участвуют как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы.

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Напомним, что на предыдущих губернаторских выборах, которые состоялись 14 сентября 2014 года, явка избирателей составила 39,36%. В избирательном бюллетене было пять кандидатов от разных партий, победу тогда одержал Георгий Полтавченко («Единая Россия») с результатом в 79,3% голосов от числа участников голосования.

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