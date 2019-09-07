8 сентября 2019 года жителям Татарии предстоит избрать 100 депутатов Государственного совета республики.202 человека выдвигаются от семи политпартий, чьи списки прошли регистрацию, а 236 являются выдвиженцами по одномандатным округам. Среди «примет» выборов этого года — отсутствие видеонаблюдения на участках, отсутствие альтернативы по кандидатуре спикера.

Бюллетени для голосования напечатаны на русском и татарском языках.