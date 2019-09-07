КОИБ-2017 будут работать в 17 территориальных комиссиях Татарии.
На выборах Госсовета Татарии используют 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их разместили в столице региона и шести основных городах.
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Глава Татарии Рустам Минниханов в день выборов примет участие в голосовании из Сабинского района. В этот день он планирует навестить малую родину и маму, живущую там. Глава региона воспользуется возможностью новой системы — «мобильный избиратель».
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Явка на предыдущих выборах в Госсовет РТ в 2014 году превышала 80%.
Безопасность избирательных участков обеспечат почти 2,5 тыс. сотрудников МЧС.
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Главной кампанией дня являются выборы Госсовета, где предстоит заместить 100 мандатов, на которые претендуют более 400 человек. Выборы проходят по смешанной системе: 50 депутатов избираются по единому избирательному округу и мандаты разделят представители партий, попавшие в списки, а 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам.
К выборам допущены представители семь политических партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия РОСТА, партия «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Из общего числа кандидатов на единороссов приходится 55 кандидатов, справедливороссов — 46, ЛДПР — 40, КПРФ — 30 кандидатов. По списку «Коммунистов России» выдвинуты девять человек, от «Партии роста» — 12, от «Российской партии пенсионеров» — десять.
В Татарии 8 сентября пройдут 157 избирательных кампаний в 40 муниципалитетах и предстоит заместить 186 мандатов. Участки будут работать с 7:00 и до 20:00.
В Татарии открылись 2811 избирательных участков и 65 территориальных избирательных комиссий.
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На 1 июля 2019 года в Татарии 2 935 411 избирателей.