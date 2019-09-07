8 сентября 2019 года в Башкирии выбирают главу республики. Согласно региональному законодательству, в выборах могут принимать участие только кандидаты от политических объединений. В выборах примут участие кандидаты от восьми партий: Радий Хабиров (Единая Россия), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Кобзев («Партия пенсионеров»), Зульфия Гайсина («Яблоко»), Владимир Барабаш («Гражданская Сила») и Рафис Кадыров («Патриоты России»).

На территории республики будут работать более 3 тыс. избирательных участков.