8 Сентября
 
6:29

На выборах главы Башкирии комплексы обработки избирательных бюллетеней установили на 225 избирательных участках, из них КОИБ-2010 — 186, КОИБ-2017 — 39.

В ЦИК Башкирии отметили, что КОИБ-2010 прошли модернизацию для формирования протокола с QR-кодом.

6:16

На выборы главы Башкирии изготовили 3 054 003 избирательных бюллетеня, в том числе 354,85 тыс. для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. На довыборы в Госсобрание (Курултай) по Солнечному избирательному округу № 9 изготовлено 53,4 тыс. бюллетеней, Комсомольскому избирательному округу № 16 — 61 тыс.

6:14

В Уфе на двух участках работают сурдопереводчики из республиканского отделения «Всероссийского общества глухих».

6:04

38 тыс. избирателей Башкирии будут участвовать в выборах впервые.

6:03

Помимо главы, в Башкирии предстоит избрать более 7,3 тыс. депутатов местных советов. В единый день голосования также пройдут довыборы депутатов Курултая по двум округам.

6:00

Предыдущие выборы главы Башкирии были досрочными и состоялись 14 сентября 2014 года. Победу из четырёх кандидатов одержал Рустэм Хамитов, набравший более 80% голосов избирателей. Явка составляла 77,27%.

5:56

На 1 июля 2019 года в Башкирии зарегистрировано 3 049 501 избиратель.

5:51

В Башкирии открылись более 3 тысяч избирательных участков

В Башкирии открылись 3434 избирательных участка. При этом 37 пунктов для голосования открыты в местах временного пребывания граждан.

Голосование в республике будет проходить с 7:00 (5:00 мск) до 21:00 (19:00 мск).