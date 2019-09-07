На выборах главы Башкирии комплексы обработки избирательных бюллетеней установили на 225 избирательных участках, из них КОИБ-2010 — 186, КОИБ-2017 — 39.
В ЦИК Башкирии отметили, что КОИБ-2010 прошли модернизацию для формирования протокола с QR-кодом.
На выборы главы Башкирии изготовили 3 054 003 избирательных бюллетеня, в том числе 354,85 тыс. для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. На довыборы в Госсобрание (Курултай) по Солнечному избирательному округу № 9 изготовлено 53,4 тыс. бюллетеней, Комсомольскому избирательному округу № 16 — 61 тыс.
В Уфе на двух участках работают сурдопереводчики из республиканского отделения «Всероссийского общества глухих».
38 тыс. избирателей Башкирии будут участвовать в выборах впервые.
Помимо главы, в Башкирии предстоит избрать более 7,3 тыс. депутатов местных советов. В единый день голосования также пройдут довыборы депутатов Курултая по двум округам.
Предыдущие выборы главы Башкирии были досрочными и состоялись 14 сентября 2014 года. Победу из четырёх кандидатов одержал Рустэм Хамитов, набравший более 80% голосов избирателей. Явка составляла 77,27%.
На 1 июля 2019 года в Башкирии зарегистрировано 3 049 501 избиратель.
В Башкирии открылись более 3 тысяч избирательных участков
В Башкирии открылись 3434 избирательных участка. При этом 37 пунктов для голосования открыты в местах временного пребывания граждан.
Голосование в республике будет проходить с 7:00 (5:00 мск) до 21:00 (19:00 мск).