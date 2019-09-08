Йошкар-Ола, , 08:00 — REGNUM В Марий Эл в единый день голосования открылись избирательные участки. Всего на территории республики работают 520 пунктов для голосования.

Сегодня, 8 сентября, жители республики выберут 52 депутата Госсобрания республики, а также депутатов представительных органов городских округов, городских и сельских поселений, всего в 124 избирательных кампаниях избирается 1358 депутатов.

Избиратели получат на руки три бюллетеня: выборы депутатов парламента республики по республиканскому избирательному округу и по 39 одномандатным избирательным округам, а также по выборам в представительные органы муниципальных образований.

Помещения для голосования будут работать с 8:00 мск до 20:00 мск.

В списках избирателей по состоянию 1 июля текущего года — 541 754 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Марий Эл выбирают депутатов республиканского парламента VII созыва. На прошлых выборах избирались 52 депутата — 26 по партийным спискам и 26 по одномандатным округам. В списки было внесено 553 211 избирателей. Явка составила 41,67%.

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