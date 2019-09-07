8 сентября 2019 года Марий Эл выбирает депутатов Государственного собрания республики VII созыва. Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Для участия в выборах ЦИК региона зарегистрировал 394 кандидата. Отказано в регистрации списков кандидатов четырем объединениям: партии «Зеленые», «Партии роста», «Партии добрых дел» и «Партии социальных реформ». По республиканскому округу зарегистрированы 228 кандидатов от шести партий.