В Новосибирской области 8 сентября проходят 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.

На выборах мэра Новосибирска в избирательных бюллетенях — имена 15 кандидатов. «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата.

Напомним, досрочные выборы мэра Новосибирска проходили 6 апреля 2014 года. Явка избирателей на них составила 32,59%.