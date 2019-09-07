В Новосибирске на выборах мэра Новосибирска в 8:00 (время местное) открылись 672 избирательных участка. Затраты на выборы из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей. Из них на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов потрачено 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установлены на 312 избирательных участках.
Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев, что на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах мэра в 2014 году.
Новосибирской области стартовали выборы. Сегодня, 8 сентября, на территории региона проходят 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.