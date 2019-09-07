8 Сентября
 
6:00

В единый день голосования 8 сентября в Курганской области — 322 избирательные кампании. Это выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, и других выборных лиц местного самоуправления.

Голосование пройдет на 968 избирательных участках.

В выборах губернатора Курганской области участвуют четыре человека:

— врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»),

— депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин (от ЛДПР),

— депутат думы столицы региона Яков Сидоров (от КПРФ),

— директор Института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода (от «Справедливой России»).