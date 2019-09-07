В Вологодской области в единый день голосования 8 сентября пройдет более 20 избирательных кампаний.

Две из них региональные — выборы губернатора Вологодской области и дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу №13.В Вологде изберут 30 депутатов нового состава городской Думы, в Череповце пройдут дополнительные выборы депутата Череповецкой городской Думы по избирательному округу №1.Глав муниципальных образований предстоит избрать в четырех районах Вологодской области. Также, в ходе избирательных кампаний будут избраны депутаты представительных органов поселений в шести районах области.

Голосование пройдет на 945 избирательных участках. Еще 23 избирательных участка традиционно планируется создать в местах временного пребывания избирателей.