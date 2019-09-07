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Выборы в Брянской области — трансляция

Выборы депутатов Брянской областной думы седьмого созыва проходят сегодня, 8 сентября. В 08:00 открылись все избирательные участки в регионе.

Всего предстоит заместить 60 мандатов — 30 по партийным спискам и 30 по одномандатным округам. На места в думе претендуют 645 кандидатов, из них по единым спискам 510 человек, по округам — 135. В региональный парламент пытаются пройти пять политических партий. Согласно жеребьёвке, в избирательных бюллетенях они указаны в следующем порядке: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

В последний раз жители Брянской области выбирали депутатов облдумы 14 сентября 2014 года, тогда явка избирателей составила 48,74%.