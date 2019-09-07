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Выборы в Калмыкии — трансляция

В Калмыкии сегодня, 8 сентября, в единый день голосования выбирают главу республики. На пост главы региона претендуют четыре кандидата — Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).

Проголосовать жители республики смогут вне зависимости от места регистрации — для этого нужно было подать заявление в любую ТИК, УИК, МФЦ или через портал госуслуг до 4 сентября. Также есть возможность проголосовать в Москве.

В последний раз главу региона жители Калмыкии выбирали осенью 2014 года, тогда явка составила 61,4%, победу одержал Алексей Орлов.