Пекин, , 21:44 — REGNUM Активизировать усилия в системе партийного образования для разработки и реализации плана на следующий этап развития партии призвал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, главный партийный идеолог Ван Хунин, сообщает 7 сентября Синьхуа.

Выступив на заседании по подведению итогов первого этапа тематической кампании «Оставаться верным первоначальной цели, всегда помнить о своей миссии», Ван Хунин потребовал от идеологического актива быстрее избавляться от формализма в работе и вплотную заниматься вопросами партийного строительства и укрепления внутрипартийной дисциплины.

Данная кампания, которая проводится внутри КПК, была запущена 31 мая. Ван Хунин известен как видный участник разработки основных концепций правления трёх лидеров Китая — Цзян Цзэминя («тройное представительство»), Ху Цзиньтао («научное управление»), Си Цзиньпина («социализм с китайской спецификой новой эпохи»).