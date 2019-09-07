Берлин, 7 сентября 2019, 21:26 — REGNUM Действия критиков российского газопровода «Северный поток — 2» — неразумны и могут навредить Европе, написал председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для Die Welt.
«С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — написал Шойбле.
По его словам, позиция Берлина по «Северному потоку — 2» привела к подрыву доверия восточноевропейских партнёров к Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Его общая протяжённость составит почти 1,2 км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. в настоящее время уже уложено свыше 1,7 тыс. километров труб.
Читайте также: Путин: Европейцы нуждаются в российском газе