Рига, , 21:21 — REGNUM Исследование Службы государственных доходов Латвии (СГД) показало, что в 2018 году предпринимателям удалось скрыть от налогов 10,2% общей массы НДС, против 29,8% в 2010-м. В СГД надеются в ближайшие годы свести эту цифру к 8%. Об этом сообщает Dienas Bizness.

СГД оценивает общий объём недополученных бюджетом средств 238 млн евро, против 539 млн в 2010-ом. Фискальные органы отмечают, что тренд на повышения собираемости НДС успешен многие годы. В 2017-ом от СГД ускользнуло 12,1%, 2016-ом — 12,3%.

Генеральный директор службы Яаунземе сказала, что на повышение эффективности собираемости налога в последние годы повлияло много факторов, прежде всего благоприятная экономическая ситуация, ужесточение ответственности через нормативную базу и отраслевое регулирование проблемных сегментов: строительства, рынка драгметаллов, мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

Превентивные и контрольные меры, внедренные СГД? привели к тому, что бюджет получил дополнительно 24,2 миллиона евро.

За первые семь месяцев текущего года налоговики предотвратили хищение НДС в размере 73 миллионов евро. «Это деньги, которые недобросовестные бизнесмены не получили», — подчеркнула И. Яунземе.

Партнёр одного из ведущих в Прибалтике налогового и юридического бюро Sorainen, Янис Таукачс скептичен в отношении оптимизма СГД к сбору НДС. В 2019 и 2020 годах произойдёт частичный демонтаж системы возврата НДС — показавшего свою эффективность принципа, когда НДС государству платил продавец, а не покупатель.

«Интересно, что это Европейская Комиссия разрешила вернуться к старой системе оплаты НДС за ИТ-товары как в Литве, так и в Польше, в результате чего часть мошенников может осесть и в Латвии», — считает он.