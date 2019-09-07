В Ямало-Ненецком автономном округе проходят муниципальные выборы. В 8:00 по местному времени (6:00 мск) начали работу 78 избирательных участков.

Главные выборы проходят в Салехарде — жители города выбирают депутатов городской думы седьмого созыва. Также идут выборы депутатов думы четвёртого созыва в городе Лабытнанги и седьмого созыва — в Ноябрьске.

По одномандатному округу №1 (Салехард) выбирают депутата окружного Заксобрания. Кроме того, в двух сельских поселениях идут выборы глав, а в четырёх — дополнительные выборы депутатов местных дум.

Всего в списках избирателей значатся 141 тыс. человек.