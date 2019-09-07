Москва, , 20:47 — REGNUM Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон обсуждали на встрече 7 сентября в Москве вопросы двусторонних отношений, включая газовый вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема», — сказал Песков.

По его словам, переговоры по газу близки к финализации, а предлагаемые параметры «в целом подходят».

В свою очередь Додон на своей странице в Facebook заявил, что во время встречи с Путиным стороны договорились не повышать в 2019 году тарифы на газ.

«А в следующем (году) возможно снижение», — написал президент Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Молдавия обратилась к ЕС за кредитом для создания хранилища природного газа, которое помогло бы обеспечить энергетическую безопасность страны.

Так, Молдавия планирует закупить примерно 400 млн кубометров газа. Этого объёма, по подсчётам властей, хватит для обеспечения потребностей республики в январе-феврале 2020 года.

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