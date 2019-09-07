Сан-Франциско, США, , 20:50 — REGNUM Городской совет в американском Сан-Франциско причислил Национальную стрелковую ассоциацию (НСА) к террористической организации, об этом 4 сентября сообщает издание San Francisco Chronicle.

По мнению совета, НСА занимается дезинформацией, а также сознательным распространением оружия среди тех, кто потом совершает массовые убийства.

Стоит отметить, что решение городского совета носят рекомендательный характер и не имеют силу закона. Члены стрелковой ассоциации не восприняли всерьез действия чиновников, однако запустили в интернете кампанию «мы не террористы».

Напомним, Национальная стрелковая ассоциация США пользуется поддержкой Республиканской партии, сторонники ограничения свободной продажи оружия, напротив, в большинстве своем принадлежат к Демократической партии страны.

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