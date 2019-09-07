Выборы в Еврейской АО — трансляция

В единый день голосования в Еврейской автономной области выбирают депутатов шестого созыва городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан». Кроме того, 8 сентября в регионе проходят выборы депутатов Собрания депутатов Ленинского муниципального района, выборы депутатов Собрания депутатов Облученского муниципального района, выборы депутатов Собрания депутатов Октябрьского муниципального района, выборы депутатов Собрания депутатов Смидовичского муниципального района. Всего в этот день в ЕАО проходит 17 избирательных кампаний.

Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.